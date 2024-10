ilSaronnese

UBOLDO – CERRO MAGGIORE – Blitz di 100% animalisti contro la caccia e i cacciatori nel parco dei Mughetti tra Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore.

“Nei giorni scorsi ci è stata segnalata la presenza di cacciatori arroganti e “alticci” in zona parco dei Mughetti (Uboldo, Gerenzano, Cerro Maggiore) rispettivamente in provincia di Varese e Milano) – spiegano gli attivisti – questa stagione venatoria conferma come al solito: una strage di animali, dei quali molti (Lepri, Fagiani, Caprioli) di allevamento, inseriti da poco in natura e incapaci di nascondersi. Uccisone di animali “protetti”, che nessuno o quasi controlla”.

L’associazione sottolinea come ci siano dei rischi per le persone: “Capita che siano ferite anche persone che non c’entrano: escursionisti, fungaioli, contadini: nessun cittadino potrà muoversi tranquillamente per boschi e campi, invasi da persone armate e come nel caso segnalato ubriaco. E non mancano proprietà private violate, cumuli di bossoli in plastica e rame e il piombo dei pallini ad avvelenare l’ambiente”.

E concludono: “Questo è la caccia, un passatempo insano dietro il quale c’è un grosso giro di guadagni e la connivenza di molti politici. Nessuno che sia sano di mente può divertirsi uccidendo, ed anche vantarsene. Lunedì 28 ottobre, i nostri Militanti si sono recati nelle zone segnalate, ed hanno affisso delle locandine ironiche che segnalano la presenza di questi soggetti”.

28102024