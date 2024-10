CASTIGLIONE OLONA – A partire dal 3 novembre, la domenica il centro storico sarà chiuso al traffico.

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di istituire la chiusura al traffico di piazza Garibaldi e delle vie limitrofe per favorire la fruizione dell’area da parte dei pedoni e dei turisti in visita al borgo e ai suoi musei. La chiusura sarà dalle 7 alle 22. Un modo dunque per rendere meglio accessibile tutta l’area ai tanti visitatori attesi e per i quali sono in programma eventi praticamente ogni fine settimana.

“Le disposizioni saranno valide fino al 30 marzo 2025 compreso dove, a partire dal 6 aprile, la chiusura sarà anticipata dalle ore 15.00 del sabato” ricordano i responsabili della municipalità castiglionese.