CESANO MADERNO – “Insieme alla conferma della gratuità del servizio di distribuzione di acqua pubblica dalle Casette di Brianzacque, 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, per evitare sprechi, 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐨 𝐬𝐚𝐫à 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝟏𝟐 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚 𝐚𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐚”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale cesanese.

Sono quattro le casette installate a Cesano Maderno: in via Cozzi (inaugurata lo scorso settembre), in via Marche al Villaggio Snia, in via Puccini alla Sacra famiglia e in via Molino Arese ang. via Monte Generoso a Molinello. “Ricordiamo che la tessera è indispensabile per poter usufruire del servizio. Nella nostra città è disponibile nelle Farmacie comunali di via Battisti 50 e via Santa Lucia 2 al costo di 3 euro” riepilogano dal Municipio.

Sono 106 le casette disseminate nei Comuni dell’ambito di competenza di BrianzAcque: spillare acqua a chilometro 0 è sempre possibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La si può scegliere tra le versioni gassata e naturale, fresca e a temperatura ambiente.