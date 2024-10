Città

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – GERENZANO – Due episodi, due storie a lieto fine ma con un inizio davvero duro da accettare. Enpa Saronno ha salvato due gattine, di due mesi di vita, abbandonate a Caronno e Gerenzano. Oltre ad essere state lasciate da sole al freddo e senza cibo sono state letteralmente lanciate ai lati della Varesina. I gatti sono stati recuperati con non poca fatica dai volontari perchè erano finiti in angoli davvero impervi.

“Per il primo salvataggio ringraziamo i cittadini di Caronno Pertusella e la volontaria di Rho – spiegano da Enpa – che si sono fermati e ci hanno contattato e aspettati per il recupero per la seconda ringraziamo i vigili del fuoco di Saronno che sono arrivati in nostro soccorso. E’ stata lanciata dietro a una rete tra la statale Varesina e l’autostrada a Gerenzano, col rischio di venire travolta dalle auto sia da una parte che da quell’altra”

Ringraziamenti preziosi perchè l’impegno di tutte queste persone e dei volontari Enpa ha permesso di salvare le gattine. Entrambe hanno circa 2 mesi di vita e sarebbero morte sotto alle macchine o di stenti. E’ davvero una vergogna assistere a questi abbandoni. Ci sono poi i rischi e le difficoltà di chi salva i gattini ma anche per gli automobilisti. Davvero un comportamento incivile”.

