Solaro

SOLARO – A seguito dei recenti avvenimenti che hanno sconvolto la comunità di Paderno Dugnano, il mondo adulto si sta ponendo domande sul ruolo educativo, su come lo si agisce, su quali segnali cogliere, su come interpretarli e cosa fare.

Martedì 29 ottobre, alle 21, nella sala conferenze del polo di comunità Regina Elena, in piazza Cadorna 1, a Solaro, si terrà un evento dedicato ai genitori e agli adulti coinvolti nell’educazione di preadolescenti e adolescenti. L’incontro, dal titolo “Genitori in ascolto”, vedrà la partecipazione di Alberto Pellai, noto esperto nel campo dell’adolescenza, e sarà un’occasione per riflettere sul ruolo educativo degli adulti durante questa delicata fase di crescita.

L’evento, organizzato dall’azienda speciale consortile “comuni insieme per lo sviluppo sociale” in collaborazione con il centro per la famiglia “Family Hub” e il Comune di Solaro, sarà trasmesso in diretta streaming in diverse sedi dei comuni dell’ambito per favorire il confronto tra le comunità locali, con la partecipazione di amministratori e servizi.

(foto archivio)

