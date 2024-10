ilSaronnese

GERENZANO – I giochi dei parchi pubblici saranno riparati o sostituiti. Un intervento molto richiesto dalle famiglie, che, però, era stato rimandato a lungo: i danni della grandinata del 2023 e l’emergenza che ne ha conseguito hanno visto i fondi comunali destinati alla ricostruzione e a riparare i danni più ingenti.

Per l’intervento sono stati stanziati 20mila euro con una variazione di bilancio e a breve inizieranno i lavori. Si tratta di un intervento che incide molto sulle vite delle famiglie e dei bambini: nei mesi scorsi, infatti, sono state diverse le segnalazioni dei genitori all’amministrazione comunale, in quanto i vandalismi frequenti avevano compromesso significativamente la sicurezza dei giochi per i bambini.

Si spera, ora, che gli atti vandalici non si ripresentino a breve e, a tal proposito, l’amministrazione comunale promette un’attenzione sempre alta.

