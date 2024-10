Città

SARONNO – Festa del Trasporto dedicata alla speranza “quella autentica che arriva dal Crocifisso Risorto che ama Saronno”.

“Credo che ogni commento sulla bestialità di chi abbandona i rifiuti in questo modo sia superfluo. Ma serve un intervento urgente per ripristinare l’ordine prima che arrivino anche i topi. Le segnalazioni in Comune sono state fatte in diverse occasioni”. E’ l’accorato appello che arriva da una saronnese che ha segnalato in comunale la presenza di una discarica di spazzatura indifferenziata alle porte del centro. In via Miola sotto il maxi cartellone pubblicitario davanti all’ingresso della piscina comunale in mezzo al verde si trovano diversi sacchetti della spazzatura indifferenziata.

Tra i nomi che parteciperanno a Sanremo Giovani c’è anche quello di Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, turatese classe 2000. Il giovane cantante ha, infatti, passato le selezioni per partecipare al programma di Alessandro Cattelan che darà la possibilità ai giovani di avere un posto tra le “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2025.

28102024