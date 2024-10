news

L’idea, sostenuta dall’investitore e analista di meme coin Murad Mahmudov, suggerisce che una combinazione di fattori potrebbe creare un superciclo continuo per le criptovalute basate sui meme.

Le meme Coin sono semplici, basate sullo spirito di comunità e promettono facili guadagni. Il loro sviluppo e il loro successo dipende più che dalla loro struttura tecnica, dall’hype che il progetto in questione riesce a suscitare tra gli investitori e l’influenza dei leader d’opinione.

Molti trader di meme coin, oggi, cercano rendimenti nel giro di 24 ore o meno, mentre i tradizionali fondi di venture capital operano con prospettive di sette anni.

Le meme coin non promettono soluzioni tecniche illusorie, né alimentano aspettative irrealizzabili, il che viene molto apprezzato dalla comunità.

Il fascino delle meme coin si basa anche su una dinamica sociale. Gli individui si sentono coinvolti in prima persona e sono spinti ad unirsi a persone con idee simili, condividendo una visione comune. Tra gli esempi più fulgidi della potenza di una community unita, ne abbiamo avuto un assaggio negli ultimi anni con ad esempio il caso Game Stop.

Anche se per alcuni esperti, le meme coin rappresentano solo un’illusione collettiva, perché i loro token hanno non hanno un’utilità reale, molte ICO si sono poi rivelate grandi successi e sono riuscire a sorpassare il fenomeno puramente speculativo.

Per alcuni trader, il superciclo delle meme coin è una questione di pura strategia e tempismo, mentre gli investitori più esperti lo vedono come l’ultimo capitolo di una fase speculativa estrema.

Il rendimento delle meme coin da inizio anno (YTD) ha superato ogni altro settore delle criptovalute, facendo capire chiaramente che qualcosa di grande sta accadendo. La tesi del superciclo delle meme coin, prevede che il settore raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari entro l’anno prossimo, un salto significativo rispetto ai 58 miliardi attuali.

Nel mondo delle criptovalute, il prezzo è sempre stato il fondamentale più importante, e le meme coin lo dimostrano. Il loro valore è difficile da determinare, il che favorisce crescite paraboliche. I numeri parlano chiaro: meme coin come WIF hanno registrato un aumento del 1.644% da inizio anno, mentre Popcat ha superato il 16.000%.

Quali sono le meme coin che possono esplodere durante questo superciclo?

Tra la vastità di progetti di nuove meme coin che ogni giorno invadono il web, quattro in particolare hanno attirato la nostra attenzione e potrebbero essere delle scelte esplosive per il prossimo rally di mercato .

Pepe Unchained

Il tema “rana” resta sempre attuale, e questa volta ha la grande ambizione di imitare il successo del suo capostipite Pepe. Pepe Unchained è sicuramente la ICO che sta facendo impazzire il web e ha già raccolto una cifra da capogiro, superando i 22 milioni di dollari in prevendita. Al centro del progetto un’idea innovativa: quella di creare una nuova blockchain per tutte le meme coin, che grazie alla Layer 2 sia in grado di offrire agli investitori il doppio delle ricompense di staking, transazioni 100 volte più veloci e molto più economiche.

Pepe Unchained rappresenta una nuova frontiera per le meme coin, con un esploratore di blocchi dedicato, attraverso il quale è possibile seguire le transazioni e un APY che attualmente è del 103%.

I token possono essere scambiati in maniera immediata e grazie a $PEPU, il bridging tra le chain avviene in maniera sicura.

L’ultima funzionalità implementata dagli sviluppatori sono le “Frens with Benefit”, grazie alla quale gli sviluppatori possono ricevere sovvenzioni per aver sviluppato sulla blockchain di $PEPU.

Crypto All Stars

Crypto All Stars si prepara a trasformare il mondo delle meme coin con il lancio del primo “MemeVault”, un innovativo protocollo di staking che consente agli utenti di guadagnare token $STARS proteggendo le loro meme coin preferite. La prevendita sta registrando un enorme successo, con oltre 2 milioni e 600 mila dollari già raccolti.

Il MemeVault rappresenta un cambiamento radicale per il mercato delle meme coin, grazie a una piattaforma basata su token ERC-20 che supporta lo staking multi-token e multi-blockchain. Questo sistema unificato permette agli utenti di mettere a rendita diverse criptovalute, offrendo un’esperienza senza precedenti.

Il MemeVault è il primo protocollo al mondo che consente lo staking di meme coin attraverso più blockchain e token. Con $STARS come valuta principale della piattaforma, i detentori di criptovalute come Dogecoin, PEPE, Floki e molte altre, possono ora unire le forze all’interno di una sola struttura, guadagnando premi in $STARS per il loro impegno nel lungo termine. MemeVault è progettato per gestire un numero illimitato di token in modo efficiente e sicuro, minimizzando i rischi grazie a un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia. Gli utenti che detengono token $STARS e partecipano allo staking nel MemeVault possono ottenere ricompense significative. Più token $STARS vengono accumulati, maggiori sono i guadagni, incentivando ulteriormente la crescita del valore del token e l’adozione della piattaforma.

Con $STARS al centro, la piattaforma mira a creare una comunità interconnessa di appassionati, alimentando la crescita del token e dell’intero ecosistema.

Crypto All Stars e il MemeVault rappresentano un’innovazione rivoluzionaria nel mondo delle meme coin, offrendo un ecosistema completo che promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono e investono in questo settore in continua crescita.

Flockerz

Flockerz, in particolare, ha già raccolto un milione di dollari in poche settimane e ha introdotto un’innovazione che potrebbe cambiare le regole del gioco: permette agli investitori di partecipare attivamente allo sviluppo del progetto tramite un sistema di votazione.

Grazie a FlockTopia, una DAO (organizzazione autonoma decentralizzata), ogni membro della comunità, chiamata “The Flock”, ha la possibilità di votare su decisioni fondamentali per il futuro del progetto. Il sistema Vote-To-Earn premia i possessori di token $FLOCK per la loro partecipazione attiva: più si vota, più si guadagna, creando un ecosistema in cui l’impegno si traduce in guadagni reali. Ogni possessore di token ha voce in capitolo sul futuro della piattaforma. Che si tratti di decidere il burn dei token, l’introduzione di nuove funzionalità o i piani di espansione, è la comunità a determinare la direzione del progetto. Questo non solo garantisce una governance democratica, ma promuove anche la trasparenza e la partecipazione attiva. Con oltre 105 milioni di token già messi in staking, è un APY attuale di 1.703%, Flockerz ha tutte le carte in regola per esplodere, assicurando a chi investe fin dall’inizio ricompense passive consistenti, oltre a pieni diritti di voto per influenzare attivamente il futuro del progetto.

Questo approccio partecipativo, in combinazione con un sistema di ricompense generoso, rende Flockerz un progetto che si posiziona in modo unico nel settore delle meme coin.