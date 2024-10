Politica

LAZZATE – “L’autonomia del titolo V, dopo 23 anni, è un sacrosanto diritto. Ieri una bella serata con Massimiliano Romeo, Massimo Garavaglia e Silvia Scurati, ospiti del sindaco Linda Colombo”. Così il primo cittadino di Lazzate, Andrea Monti, che lo scorso fine settimana ha partecipato all’appuntamento politico.

L’evento si è svolto nella sala consigliare del Comune di Bareggio.

Il Titolo V della Costituzione italiana, riformato nel 2001, ha introdotto un maggiore livello di autonomia per le regioni, consentendo loro di gestire in modo più diretto le risorse e le competenze in alcuni ambiti come la sanità, il trasporto locale, e l’istruzione. Tuttavia, dopo oltre vent’anni dalla riforma, il bilancio dell’autonomia regionale è misto. Da un lato, c’è chi sostiene che questa autonomia sia un diritto sacrosanto, una necessità per valorizzare le specificità locali e rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini. Dall’altro lato, esistono critiche riguardo alle disuguaglianze che tale autonomia ha creato, specialmente tra Nord e Sud. Alcune regioni, infatti, sono riuscite a sfruttare le nuove competenze per migliorare i servizi offerti, mentre altre sono rimaste indietro, generando un’Italia a due velocità. La gestione delle risorse pubbliche è spesso un nodo critico: la questione è come assicurare un’autonomia equilibrata che sia realmente al servizio dei cittadini senza compromettere l’unità nazionale. Il dibattito è ancora aperto e complesso, e solleva domande importanti sulla direzione futura dello Stato italiano.

28102024