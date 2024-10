Cronaca

SARONNO – Aggressione in centro a Saronno: è successo ieri in vicolo delle Scuole, la stradina che costituisce una traversa di via San Cristoforo da dove gli operatori del 118 hanno ricevuto una richiesta di aiuto, con tale motivazione. L’episodio si è verificato alle 19.40 di ieri, sul posto coi carabinieri è arrivata una ambulanza della Croce rossa. E’ stato soccorso un uomo di 39 anni, medicato direttamente sul posto. Non si conoscono, al momento, i dettagli dell’accaduto.

A Cesate ieri alle 13.30 in corso Europa per una caduta della motocicletta è stata soccorso un 46enne: sul posto carabinieri, polizia locale e l’ambulanza della Croce viola. Il ferito, con contusioni varie ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese.

(foto archivio: una ambulanza della Croce viola)

