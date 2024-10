Eventi

ROVELLO PORRO – In occasione di Halloween, l’associazione “Genitori in gioco”, ha ideato, tra le 18.30 e le 21 la “Camminata da paura”, la partenza sarà in via Largo dello Sport. I bambini partecipanti, dovranno essere accompagnati da un adulto).

La camminata, allestita in occasione della festa, si snoderà lungo le vie del paese, per poi terminare all’area feste di via Luini.

All’arrivo, i partecipanti troveranno allestito un tendone con servizio di cucina e bar, in cui grandi e piccoli potranno fermarsi in un momento di convivialità accompagnato dalla buona cucina.

La partecipazione alla festa di Halloween, è gratuita.

