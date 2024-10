Cronaca

SARONNO – Due spaccate in quattro giorni gelateria di via Volta, all’incrocio con via Bellavita, di Saronno: questa la disavventura del titolare dell’attività, dove la scorsa settimana è stato repetutamente rotto il vetro della porta di ingresso da parte di sconosciuti, che evidentemente volevano entrare per compiere un furto.

Per il titolare, un notevole esborso, considerando che per due volte è dovuto correre ai ripari facendo compiere tutte le sistemazioni del caso. La refurtiva? La seconda volta non è stato preso niente, la prima è stato rubato del mascarpone e la macchinetta per preparare la panna, qualche lattina di bevande ed un telefono cellulare, oltre al fondo cassa. Si è ora alla ricerca di eventuali testimoni di quel che è successo, al fine di risalire al responsabili o ai responsabili.

Nei giorni precedente era stata presa di mira, con analoghe modalità, la farmacia comunale di via Volonterio, a non molta distanza.

(foto archivio)

28102024