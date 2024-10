Città

SARONNO – Venerdì 25 ottobre il salone del centro anziani Auser ha ospitato una conferenza molto partecipata, dedicata alla figura storica e politica di Enrico Berlinguer. L’evento, iniziato alle 20.45, ha richiamato oltre cinquanta persone, che hanno riempito il salone e seguito con grande interesse l’intervento di Rocco Cordì, relatore della serata e profondo conoscitore del pensiero e delle vicende di Berlinguer.

Già dalle 20.15 il bar del centro era aperto e pronto ad accogliere i partecipanti, mentre i servizi messi a disposizione dal centro anziani hanno reso la serata ancora più gradevole. L’esposizione di Cordì ha ripercorso con lucidità gli anni Settanta e Ottanta, periodi intensi e complessi per la politica italiana, facendo emergere la figura di Berlinguer come simbolo di integrità e impegno sociale. La sua analisi ha suscitato grande coinvolgimento, con il pubblico che ha dimostrato apprezzamento e interesse attraverso dodici interventi ricchi di spunti e riflessioni. I contributi dei partecipanti hanno toccato alcuni dei temi più cruciali dell’epoca, tra cui il compromesso storico, la questione morale e l’eredità politica lasciata da Berlinguer. Molti degli intervenuti hanno anche offerto ricordi personali e riflessioni che hanno arricchito ulteriormente la discussione, creando un clima di dialogo e confronto che ha sottolineato l’attualità dei temi trattati e l’importanza di figure storiche come Berlinguer per comprendere le radici del presente.

L’evento si è concluso in un clima di soddisfazione, con numerosi partecipanti che hanno espresso il desiderio di prendere parte a nuovi incontri culturali e conferenze organizzate dal centro Auser.

(foto dell’evento)

