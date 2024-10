Città

SARONNO – Sono pochissime le informazioni che trapelano sul delitto avvenuto stanotte a Saronno in centro. Secondo le prime informazioni il delitto sarebbe avvenuto con una pistola in centro. La vittima sarebbe un uomo di origini straniere. Al momento non ci sono altri dettagli sulla vicenda, ne sulla vittima, perchè i rilievi e le indagini delle forze dell’ordine proseguono serrati.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno e del nucleo operativo di Varese.

(seguono aggiornamenti)

