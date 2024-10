Cronaca

SARONNO – I carabinieri della Compagnia cittadina sono al lavoro per ricostruire l’accaduto dopo l’intervento avvenuto nella serata di ieri.

Alle 21 di domenica i militari sono intervenuti in via Varese 56, un cortile di case a ringhiera dove era stato segnalato il ferimento a colpi d’arma da fuoco di un uomo. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del servizio 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dopo le manovre rianimatorie.

Ucraino l’uomo ucciso

Dai primi accertamenti, la vittima è stata identificata in un cittadino di origini ucraine 46enne senza fissa dimora raggiunto da due colpi di pistola al torace a seguito di un alterco per futili motivi con altro cittadino, verosimilmente di origini straniere poi datosi alla fuga. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Saronno e del Nucleo investigativo di Varese coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Le testimonianze

(foto: il luogo dove è avvenuto il delitto)

