Le meme coin sono state uno dei trend del mercato delle criptovalute, insieme ai progetti IA e al gaming Web 3.

Questi token, generalmente considerati inutili, si sono rivelati particolarmente allettanti per i nuovi trader, in quanto consentono l’accesso al mercato a un costo decisamente basso.

Nel segmento delle meme coin è nata anche un’altra tipologia di asset: i token PolitiFi. Fondamentalmente, si tratta di token inutili basati sulla satira politica, creati per seguire la popolarità di un determinato personaggio, solitamente un politico statunitense.

Ad esempio, esistono diversi token che scimmiottano (o celebrano) l’attuale candidato repubblicano Donald Trump, come ad esempio MAGA e TREMP.

MAGA, ispirata dallo slogan di Donald Trump “Make America Great Again”, ha un market cap di circa 156 milioni di dollari e un valore attuale di 3,55 dollari.

Doland Tremp (TREMP) invece ha avuto una crescita del 7,06%, arrivando a un valore di 0,3031 dollari. Il market cap del token PolitiFi si attesta intorno ai 30 milioni di dollari.

Con l’introduzione di Kamala Harris come candidata per il Partito Democratico, tra le meme coin sono iniziati a spuntare anche token a lei dedicati. La meme coin Kamala Horris (KAMA) ha visto una crescita del 17%, per un valore di 0,007326 dollari e un market cap di 7,23 milioni di dollari.

Attualmente, con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti che inizieranno tra pochi giorni, l’interesse per i token PolitiFi è molto alto. Per questo i token basati su Donald Trump e Kamala Harris stanno crescendo.

Inoltre, i trader stanno puntando anche su FreeDum Fighters, un nuovo token PolitiFi che prende in giro le attuali elezioni, con delle versioni “fumettose” dei due candidati.

Chiaramente, bisogna sempre considerare che i token PolitiFi, essendo meme coin, sono investimenti rischiosi.

FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un token PolitiFi creato per cavalcare l’onda delle elezioni presidenziali statunitensi, con meme irriverenti ispirati a Donald Trump e Kamala Harris. Il progetto ha raccolto più di 270.000 dollari, con il token nativo DUM venduto a 0,00055 dollari.

Il token PolitiFi si basa fondamentalemente su una versione fittizia delle elezioni presidenziali, che vede sfidarsi Magatron e Kamacop 9000.

Magatron è una caricatura di Donald Trump, molto simile al Dr.Octopus, celebre villain di Spiderman. A sua volta, Kamacop 9000 prende in giro Kamala Harris, rappresentandola come una sorta di Robocop.

Il “gioco” delle elezioni di FreeDum Fighters presenta i meme dedicati a questi due personaggi, inoltre dà la possibilità agli utenti di “votare” tramite lo staking.

Dopo l’acquisto dei token, i trader possono scegliere su quale candidato scommettere e monitorare i risultati tramite una dashboard dedicata. I trader possono unirsi a chat organizzate da FreeDum Fighters, per dibattiti divertenti e discussioni sulla sfida tra Magatron e Kamacop 9000.

Inoltre, lo staking del token DUM consente agli utenti di guadagnare ricompense passive, calcolate in base all’Annual Percentage Yield (APY).

La dashboard ufficiale dello staking presenta un APY diverso per lo staking a favore di Magatron o Kamacop 9000 che varia a seconda del numero di “elettori” attivi. Nulla vieta di mettere in staking i token DUM su entrambi, in modo da ottenere maggiori guadagni.

Il token DUM si può comprare collegando il proprio wallet al sito ufficiale della presale. Trattandosi di un token multi-chain, il DUM si potrà acquistare utilizzando ETH, BNB, BASE, SOL e USDT. Non manca la possibilità di comprarlo con carta di credito.

I token acquistati si potranno subito mettere in staking, lasciando la spunta sull’apposita opzione, o togliendola nel caso non ci sia interesse a bloccarli nel proprio wallet.

Se il progetto avrà successo, il team continuerà a creare meme sui due personaggi, seguendo il risultato delle elezioni e le mosse del futuro presidente degli Stati Uniti.

