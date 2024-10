Calcio

SARONNO – La domenica calcistica ha proposto in Eccellenza la vittoria esterna del Fbc Saronno che contro la Sestese ha interroto la serie negativa mentre la Caronnese ha fermato la sorpresa Mariano; niente da fare per l’Ardor Lazzate contro la capolista Solbiatese.

In Promozione si segnala fra l’altro il passo falso dell’Universal Solaro in trasferta a Besnate, mentre in Prima categoria è giunta la sconfitta per la Gererenzanese e invece l’Sc United di Cesate ha vinto ancora. In Seconda categoria battuta di arresto interna per il Dal Pozzo sul proprio campo di casa del centro sportivo di Uboldo; pari per Amor sportiva. Nell’anticipo del sabato si è invece archiviato il successo della Cogliatese.

(foto: Amor sportiva durante la partita domenicale)

28102024