Calcio

SARONNO – Nasce a Saronno una nuova dimensione sportiva con l’Amor Sportiva che, spinta da valori educativi e sociali oltre che sportivi, ha introdotto una squadra di calcio futsal a 5 iscritta al campionato regionale di assoluta importanza con un gruppo di quindici ragazzi under 15.

Le parole del direttore sportivo Giordano Melosi: “Per noi è una grossa soddisfazione perché riveste aspetti educativi e sociali oltre che sportivi, si tratta di quasi tutti ragazzi nati nel 2011 che partecipano ad un campionato regionale di assoluta importanza perché si confrontano con altre Under 15 di tutte società che hanno la loro prima squadra che milita in serie A o B. Sarà pertanto questo un anno dove dovranno soprattutto imparare e crescere”. Continua il direttore generale: “Il loro allenatore Colombo Ivan è altamente preparato, oltre ad essere riconosciuto ufficialmente come allenatore Figc calcio a 5 e avvalendosi del suo vice Daniele Rizzi, li aiuterà a crescere divertendosi”. Conclude Melosi: “Questa esperienza mi auguro che possa portare altri ragazzi ad avvicinarsi al calcio a 5. Il desiderio infatti è di cercare di allestire in primavera un altro gruppo di più piccoli, 2012-2013, che possa dare continuità”.

La squadra under 15 di calcio a 5 dell’Amor Sportiva disputa le partite casalinghe del massimo campionato futsal regionale la domenica mattina alle 11 nella palestra della scuola Aldo Moro di Saronno mentre gli allenamenti, visti gli spazi disponibili, si svolgono a Solaro.