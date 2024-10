Cogliate

COGLIATE – Gomme tagliate con una lama a tre diverse automobili parcheggiato. E’ successo nei giorni scorsi in via Prealpi, probabilmente tra le 16 e le 17 del pomeriggio. Una brutta sorpresa per i tre proprietari che, magari rientrando a casa, si sono trovati con un ingente danno alla propria autovettura: due le gomme tagliate, un danno che ha impedito alle auto di partire e ha richiesto l’intervento del carro attrezzi per recuperare le vetture.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno preso le prime dichiarazioni delle vittime, prima di formalizzare una denuncia. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine: attraverso le telecamere della videosorveglianza è evidente una vettura fermarsi sulla strada, un uomo uscire e guardare all’interno delle auto in sosta e poi passare velocemente accanto a ciascuna di esse; probabilmente quello il momento in cui la lama è stata affondata nei pneumatici.

(foto archivio)

