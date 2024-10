ilSaronnese

ORIGGIO – Dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso con le lanterne-zucca la ProLoco e i Commercianti di Origgio, con il patrocinio del Comune, Ascom e Did hanno organizzato per giovedì 31 ottobre dolcetto e scherzetto per le vie del paese.

Le 21 attività aderenti, insieme a due punti ProLoco, distribuiranno caramelle a tutti i bambini mascherati, in una vera e propria atmosfera di Halloween con una grande cura per gli allestimenti. I bambini potranno inoltre scattarsi foto e selfie con i personaggi mascherati e non mancherà una gigante zucca.

L’appuntamento è per le 17 al cortiletto di villa Borletti.

(foto archivio)

—