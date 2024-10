iltra2

VENEGONO INFERIORE – Il Comune di Venegono Inferiore, in collaborazione con l’associazione “Abc odv”, organizza una serata imperdibile per celebrare Halloween con una “Sfilata da paura”. L’appuntamento è fissato per giovedì 31 ottobre alle 18.30, con ritrovo nei pressi del cimitero. Da lì, partirà una sfilata in costume che si concluderà nel parcheggio di via Menotti, animando le strade del paese con un’atmosfera da brivido.

A rendere la serata ancora più speciale sarà uno spettacolo finale con i “Fuochisti matti”, che intratterranno i partecipanti con giochi di fuoco e acrobazie. “Per i più creativi, ci sarà una competizione per premiare la zucca più bella e la maschera più spaventosa, incentivando i bambini e i ragazzi a sfoggiare il loro lato più creativo e… terrificante!” rimarcano dal Comune, cui spetta la “regia” dell’evento.

Non mancheranno gadget “terribili” per tutti i partecipanti, accompagnati da “magici” popcorn e carbone filante, per gustare un tocco di dolcezza e rendere questa serata di Halloween davvero memorabile.

(foto archivio)

29102024