SARONNO – Ancora criminalità in centro. Due spaccate in quattro giorni gelateria di via Volta, all’incrocio con via Bellavita, di Saronno: questa la disavventura del titolare dell’attività, dove la scorsa settimana è stato repetutamente rotto il vetro della porta di ingresso da parte di sconosciuti, che evidentemente volevano entrare per compiere un furto.

Aggressione in centro a Saronno: è successo in vicolo delle Scuole, la stradina che costituisce una traversa di via San Cristoforo da dove gli operatori del 118 hanno ricevuto una richiesta di aiuto, con tale motivazione. L’episodio si è verificato alle 19.40, sul posto coi carabinieri è arrivata una ambulanza della Croce rossa.

Grossi pezzi di intonaco abbandonati a terra da chissà quanto tempo. E’ lo scenario che si sono trovati davanti i viaggiatori che stamattina, lunedì 28 ottobre, si sono recati alla stazione ferroviaria Saronno Sud alla periferia cittadina.

