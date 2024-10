news

5 milioni di euro investiti per ampliare la produzione di maglieria a Novi, nel modenese, con l’acquisizione di un intero fabbricato e tanti macchinari di ultima generazione, altri 3 per ristrutturare completamente la sua sede di Cornedo Vicentino, alcune nuove aperture di significativi store a Boston, Santa Clara, Blemont e a brevissimo in Madison Avenue a New York, sono le grandi realizzazioni del momento di Peserico, una dei grandi brand dell’alta moda italiana.

Uno sforzo per dare maggiore competitività e visibilità ad un marchio che dovrebbe chiudere il 2024 con un fatturato di 123 milioni di euro contro i 113 dello scorso anno. Peserico, a breve, assumerà anche parecchi nuovi dipendenti puntando soprattutto sui giovani, su quelli desiderosi di lavorare in un ambiente dalle grande prospettive e di fare ancor più grande un Brand che rappresenta il vero Made in Italy nel mondo.

Giorgio Naccari