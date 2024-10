news

Il protocollo di staking del progetto e l’entusiasmo crescente per la prevendita hanno attirato l’attenzione del canale, specialmente durante la recente analisi di mercato.

Diamo un’occhiata più da vicino a Crypto All-Stars e vediamo perché sta suscitando tanto interesse.

MemeFi Club crede che il token STARS potrebbe ottenere presto una quotazione su Binance

Con oltre 3,8 milioni di iscritti, MemeFi Club è diventato uno dei canali più influenti su YouTube nel mondo delle criptovalute.

Inizialmente creato come centro ufficiale di contenuti incentrati sul gioco di combattimento Web3 MemeFi, il canale ora ha un forte impatto sui mercati grazie alle sue previsioni.

L’ultima grande rivelazione di MemeFi Club è stata l’analisi approfondita su Crypto All-Stars.

Il video “Crypto All-Stars & Binance: La prossima grande meme coin da mettere in staking?” ha già totalizzato 712.000 visualizzazioni in soli 11 giorni. In questo video, si parla della crescente presenza di Crypto All-Stars nel mercato e si fa un parallelo con NEIRO, un’altra criptovaluta che ha ottenuto una quotazione su Binance.

Ma l’interesse di MemeFi Club non si ferma solo a questa potenziale quotazione.

Sembra anche molto attratta dalla piattaforma di staking MemeVault di Crypto All-Stars, che la distingue dalle altre meme coin.

Questa approvazione da parte di un canale così influente è significativa. Dato che Crypto All-Stars è ancora in fase di prevendita, l’interesse generato dal video potrebbe dare ulteriore slancio al lancio del loro DEX.

MemeVault: dove le meme coin diventano redditizie

Diamo un’occhiata più da vicino alla piattaforma MemeVault. È un luogo dove gli investitori possono mettere in staking meme coin popolari come DOGE, PEPE e FLOKI per guadagnare token STARS. Ad esempio, chi detiene 100.000 PEPE potrebbe mettere in staking i propri token nel MemeVault anziché tenerli nel wallet.

Costruita sullo standard ERC-1155, l’obiettivo principale del MemeVault è unire il mondo delle meme coin in un unico ecosistema. La struttura tokenomica del progetto supporta questo obiettivo: il 25% dell’offerta di STARS è riservato a ricompense di staking, un altro 25% per lo sviluppo, il 20% per la prevendita, un altro 20% per il marketing e il 10% per la liquidità. Queste allocazioni indicano che il team punta sulla sostenibilità.

Incoraggiando gli utenti a mettere in staking diverse meme coin, Crypto All-Stars spera che l’interconnessione la distingua dalle migliaia di altri token inutili che escono ogni mese.

La prevendita di STARS arriva a $2,7 milioni prima della quotazione su DEX

Il buzz attorno a Crypto All-Stars si sta traducendo in un buon slancio per la prevendita. Con $2,7 milioni già raccolti, gli investitori sembrano molto interessati a ottenere token STARS al prezzo attuale di $0,0015248. Inoltre, il progetto è accessibile e flessibile, accettando sia pagamenti in criptovalute che con carta.

Guardando al futuro, la roadmap è piena di potenziali catalizzatori. Il rilascio dei token e la quotazione su DEX sono previsti subito dopo la fine della prevendita, il che potrebbe generare un enorme volume di trading iniziale.

Con la recente attenzione del MemeFi Club, le speculazioni sulla quotazione in Binance non si attenueranno presto. Il team prevede anche di lanciare la versione completa del MemeVault, e i membri del canale Telegram di Crypto All-Stars sono già entusiasti per questo traguardo imminente.

Naturalmente, come in ogni progetto in fase di prevendita—soprattutto nel settore delle monete meme—niente è garantito. Tuttavia, data la forte crescita iniziale di Crypto All-Stars, è un progetto da tenere d’occhio mentre ci avviciniamo alla fine del 2024.