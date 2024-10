news

Un altro giorno, un’altra meme coin quotata su Binance.

Binance Futures ha lanciato il Perpetual Contract per Moo Deng, facendo impennare il suo prezzo. In pochi minuti, il valore della meme coin è raddoppiato, segnando un incremento del 115% rispetto all’apertura.

#Binance Futures will launch the USDⓈ-Margined $MOODENG Perpetual Contract at 🗓️ Oct 25 2024, 10:00 (UTC) Read more 👉 https://t.co/FRuu1q8ZNA pic.twitter.com/Z9XLOaGwS2 — Binance Futures (@BinanceFutures) October 25, 2024

Tuttavia, gli esperti sono divisi sul futuro di MOODENG: alcuni credono che il suo trend rialzista continuerà, mentre altri pensano che nuove meme coin come STARS e MEMEBET potrebbero prenderne il posto. Con il rallentamento del rally, molti investitori che sono rimasti in disparte si chiedono se sia già troppo tardi per entrare nel mercato.

Moo Deng Coin schizza in alto dopo la quotazione su Binance: è questo il momento giusto per investire?

Moo Deng, il piccolo ippopotamo dello zoo di Khao Kheo in Thailandia, è diventato virale a settembre, guadagnandosi l’attenzione mondiale. Le sue foto e video hanno spopolato online, arrivando persino a farne una parodia nello show “Saturday Night Live”.

Come prevedibile, diversi token legati a Moo Deng sono spuntati nel mondo delle criptovalute. Tra questi, un progetto su Solana ha ricevuto il maggior supporto, raggiungendo una valutazione record di $316 milioni.

Tuttavia, come è successo con Dogecoin, lo sketch di SNL ha segnato un picco per il token, che successivamente è sceso in una fase di consolidamento, toccando un minimo di $62 milioni. La quotazione su Binance Futures ha provocato una ripresa, con la meme coin che ha raggiunto un picco di $0,168 e una capitalizzazione di $168 milioni.

Secondo l’investitore CryptoBull_360, il token potrebbe crescere ulteriormente grazie a un aumento del volume del 300%, segno di un forte slancio rialzista. Tuttavia, non si può ignorare il rischio di una correzione a breve termine, dato che l’indice RSI mostra una condizione di ipercomprato.

Di conseguenza, Moo Deng potrebbe presto ritestare la resistenza superiore, offrendo una buona opportunità per gli investitori che non sono riusciti a entrare prima.

Insomma, rimane un’opzione interessante per chi vuole investire a lungo termine. L’investitore Fonzy sottolinea che l’andamento di Moo Deng è simile a quello di Dogwifhat, la principale meme coin su Solana.

Ciò suggerisce che MOODENG potrebbe essere ancora nella sua fase di accumulazione, pronto per un breakout parabolico.

Le nuove meme coin STARS e MEMEBET potrebbero esplodere?

Binance non si fa più problemi a quotare meme coin con basse capitalizzazioni. Dopo aver aggiunto First Neiro su Ethereum con una valutazione di $15 milioni, la piattaforma Futures ha lanciato Moo Deng, che aveva una capitalizzazione di mercato sotto i $70 milioni.

Questa tendenza ha alimentato il clamore attorno alle nuove meme coin.

Ad esempio, Crypto All-Stars (STARS), una meme coin ancora in fase di ICO, ha già raccolto $2,7 milioni grazie a investimenti da parte di grandi trader.

CRUISING! We just raced right on past $2.5 Million. Do I see $3M on the horizon?! pic.twitter.com/JBmI9Fopb5 — Crypto All-Stars (@all_stars_coin) October 19, 2024

STARS ha catturato l’interesse degli investitori più esperti grazie alla sua utilità: il progetto sta introducendo il MemeVault, un pool di staking multitoken che accetterà 11 diverse meme coin, offrendo ricompense molto vantaggiose.

Gli acquirenti di STARS guadagnano ricompense triplicate, e chi ha investito nella prevendita sta già beneficiando di un reddito passivo con un tasso di ricompensa superiore al 560%.

Essendo una meme coin a bassa capitalizzazione, diversi influencer del mondo cripto prevedono che STARS potrebbe generare ritorni fino a 100x.

Anche Memebet (MEMEBET), la criptovaluta nativa del primo casinò basato su meme coin, sta attirando molta attenzione. Ha già raccolto oltre $500.000 nella fase di prevendita. Memebet Casino sta facendo molto parlare di sé grazie alla sua integrazione con i principali progetti di meme coin, alla partnership con la nazionale di calcio argentina e alle sue ricompense Play-to-Earn (P2E).

Proprio come STARS, molti esperti credono che MEMEBET possa offrire ritorni fino a 100x nel prossimo boom del mercato.