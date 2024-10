Comasco

MOZZATE – Sabato 26 ottobre a Mozzate si è tenuta una giornata speciale per la comunità, con l’inaugurazione della nuova palestra della scuola primaria: un progetto atteso e finalmente completato, che arricchirà l’offerta sportiva ed educativa del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato con entusiasmo i volontari di Sos Mozzate, da sempre attivi nel sostenere iniziative locali e attenti alla crescita delle strutture destinate ai giovani.

Presente anche una delegazione del Calcio Como 1907, società storica e punto di riferimento calcistico per molti ragazzi del territorio comasco, che ha portato il suo supporto in occasione dell’evento. La nuova palestra rappresenta un passo avanti per gli studenti della primaria e per la comunità, che avrà un nuovo spazio dedicato alle attività fisiche, promuovendo uno stile di vita sano e valori come il gioco di squadra e il rispetto.

