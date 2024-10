Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sono stati eletti i rappresentati degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” che formano il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per l’anno scolastico 2024-25.

Ogni classe ha eletto inizialmente un proprio rappresentante, che è entrato a far parte del nuovo consiglio. Successivamente, i nuovi consiglieri eletti, componenti del Ccrr, si sono riuniti per l’elezione del Sindaco. Anche quest’anno la scelta è ricaduta su una ragazza: sarà infatti Noemi Parrotta a succedere a Gloria Altieri, che aveva mantenuto la fascia tricolore durante lo scorso anno scolastico.

Del nuovo Ccrr fanno parte anche, nel ruolo di consiglieri, Manuela Maiuri, Marco Del Pero, Thomas Caggiano, Michela De Meo, Sabrina Cattaneo, Gabriele Zanni, Federico Gilardi, Emma Paternò, Arianna Ausili, Sandra Stoian e Gianmarco Martucci.

L’elezione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è un momento formativo importante, un progetto specifico curato dai docenti Simona Santino, Rafael Giudici e Rita Iuliani, inserito nel percorso didattico di educazione alla cittadinanza.

Come di consueto, i ragazzi del Ccrr saranno protagonisti di diversi momenti di confronto con il consiglio comunale e con la giunta comunale dei “grandi” ma anche di alcuni appuntamenti istituzionali nel corso dell’anno a partire dalle prossime celebrazioni per il 4 novembre.

“Alla nuova Sindaca dei ragazzi e delle ragazze a tutti i nuovi componenti del Ccrr rivolgiamo i nostri complimenti e i sinceri auguri per un proficuo percorso formativo all’interno di questo importante progetto di educazione civica” -commenta la vicesindaca e Assessora all’Istruzione, Francesca Sulis. “Rivolgo un ringraziamento speciale ai docenti che li accompagneranno durante l’anno scolastico in questo percorso, perché riteniamo molto importante che i ragazzi si avvicinino quanto più possibile alle istituzioni e imparino a capirne le regole, i principi e le formalità, così da diventare buoni cittadini e prepararsi anche per poter diventare, chissà, i nuovi amministratori pubblici di domani”.

