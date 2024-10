Città

SARONNO – Sabato 26 ottobre, al Mils di via Don Griffanti a Saronno, si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Antonio Turconi, “Osterie e Corti – La contrada di San Cristoforo – La strada più antica di Saronno dal Settecento agli anni Duemila“. L’evento ha registrato un successo di pubblico straordinario, con circa novanta persone che hanno partecipato con entusiasmo, pronte a conoscere le vicende storiche legate a via San Cristoforo, la strada più antica e vivace della città.

La presentazione è stata introdotta da Giuseppe Nigro, direttore del museo e presidente della Società Storica Saronnese, che ha illustrato l’importanza dell’opera di Turconi, non solo per gli appassionati di storia locale, ma anche per chi desidera riscoprire le radici saronnesi. Osterie e Corti è molto più di un semplice libro: è un viaggio che svela le trasformazioni di Saronno attraverso secoli, presentando corti e osterie, mappe dettagliate e persino la storia della numerazione civica di via San Cristoforo. Con una veste editoriale elegante e curata, arricchito da numerose foto d’epoca in bianco e nero, il volume ha conquistato i presenti per la sua capacità di fondere grande storia e microstoria.

Durante l’evento, il pubblico ha seguito con attenzione la narrazione di Turconi e si è lasciato affascinare dai racconti che intrecciano la storia della città con quella della famiglia Turconi, rappresentando uno spaccato autentico della vita a Saronno dal XVIII secolo fino agli anni duemila. Le richieste di nuovi incontri sulla storia del borgo sono giunte numerose, segno dell’interesse vivo e crescente per il patrimonio culturale locale. Rispondendo a questa richiesta, la Società Storica Saronnese, insieme a Giuseppe Nigro, ha già in programma nuovi appuntamenti per esplorare ancora più a fondo la storia della città.

Fra i promotori dell’iniziativa va sottolineato il ruolo fondamentale della Pro Loco, che ha contribuito in modo significativo al successo dell’evento. Questo supporto ha consentito non solo la buona riuscita della presentazione, ma ha anche evidenziato l’importanza della collaborazione tra associazioni locali nel valorizzare la cultura e le tradizioni saronnesi. Inoltre, è stato annunciato che nei prossimi mesi la Società Storica Saronnese presenterà un nuovo progetto editoriale, che proseguirà il percorso di riscoperta del passato di Saronno.

