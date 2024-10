ilSaronnese

ORIGGIO – Terna Rete Italia Spa provvederà nel periodo tra il 15 novembre e il 31 maggio 2025 a tagliare le piante e i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti di alta tensione e alla pulizia dei sentieri di accesso ai sostegni delle linee elettriche. I proprietari dei fondi interessati dal taglio potranno raccogliere la propria legna.

Per motivi di sicurezza, l’ente parco invita i proprietari a non provvedere in via autonoma al taglio della vegetazione in prossimità degli elettrodotti. Terna si rende disponibile a definire, con i proprietari che ne avessero necessità, le modalità operative dell’intervento.

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Unità Impianti di Cislago (referente: Andrea Prandini 340-9383539 [email protected]).

