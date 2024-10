Città

SARONNO – “Ormai non piove da diversi giorni eppure la maxi pozza al binario 3 del sottopassaggio lato binario tronco della stazione centrale di Saronno non ci lascia. Tanti gli elementi che la rendono magica… basti dire che è al coperto e che “resiste” malgrado non piova più da giorni”.

Usano l’ironia di pendolari che da alcuni giorni sono impegnati nel “salto della pozzanghera per prendere le scale” per denunciare un nuovo problema di infiltrazioni nello scalo centrale di Saronno. Del resto da tempo i viaggiatori segnalano anche le banchine sono letteralmente invase dall’acqua per diversi giorni dopo piogge intense ma anche semplici temporali. “Se non si può intervenire celermente con opere di manutenzione – chiosa un pendolare – almeno si metta in sicurezza asciugando perchè il rischio di cadute è concreto”.

