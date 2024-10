Cronaca

SARONNO – Proseguono serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno con i colleghi del Nucleo operativo di Varese per rintracciare l’albanese in fuga dopo l’omicidio avvenuto domenica sera in via Varese 56.

Quasi completata la ricostruzione di quanto avvenuto nel cortile interno a poche centinaia di metri dalla stazione davanti all’ex Isotta Fraschini. E’ successo intorno alle 21,30 quando l’albanese sarebbe uscito nel cortile da una cena da alcuni conoscenti. Ci sarebbe stata una lite precedente e poi uscendo ha iniziato a discutere con il senzatetto che in passato aveva già passato la notte sotto i balconi del cortile interno. Non si sanno le motivazioni ma la certezza sono i due colpi di pistola che hanno raggiunto l’ucraino 46enne al petto. Immediate le chiamate alle forze dell’ordine dei residenti del cortile che hanno portato sul posto automedica e ambulanza. I sanitari non hanno però potuto far nulla visto che lo straniero era già spirato.

In fuga l’albanese sulle cui tracce si stanno muovendo i carabinieri. Nella prima mattinata di ieri è stato segnalato un blitz dei carabinieri a Cairate in zona Peveranza che potrebbe essere connesso con l’omicidio. Si parla anche di un tentativo di raggiungere la Svizzera mentre è certo come la rete delle forze dell’ordine si sia stringendo intorno all’uomo che sarebbe un volto già noto alle forze dell’ordine.

