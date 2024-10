Città

SARONNO – Due nuovi gruppi di Controllo di vicinato a Saronno. La notizia è arrivata stamattina, martedì 29 ottobre, da una conferenza stampa in Municipio.

Al momento in città sono già attivi due gruppi: quello storico alla Cassina Ferrara e quello creato l’anno scorso al Matteotti.

“Non si tratta di ronde e me ne che meno di persone armate – ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi – sono cittadini che collaborano e allertano le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette. Non sono quattro amici al bar ma persone a cui la Prefettura riconosce un ruolo e dei compiti. Grazie ad un protocollo che noi abbiamo firmato. Non devono fare attività di pattugliamento o atti di eroismo ma solo segnalare gli atti criminali osservati”.

“L’efficacia dei gruppi di controllo di vicinato è di fare gruppo e segnalare il pericolo – chiosa il comandante Claudio Borsani – ci permettono di fare una scrematura della segnalazioni filtrando attraverso il coordinatore sono più efficaci e permetto intervento più tempestivo”

“Ci siamo già attivati in passato perché abbiamo avuto diversi problemi – spiega Luciana Gerletti porta voce del quartiere Santuario le villette che conta una cinquantina di famiglie – e con quest’iniziativa si è risvegliato il quartiere. Adesso ci siamo conosciuti ed è più facile identificare malintenzionati. Stiamo facendo la raccolta firme e entro il mese prossimo chiuderemo la parte burocratica e saremo pronti a aprire”. Del resto è tutto pronto: “Abbiamo già fatto una mappa con i limiti del quartiere per definire con più precisione la nostra azione anche per definire le zona dove il quartiere è meno presente e quindi possono servire telecamere”.

L’altro gruppo riguarda via Ungaretti nel quartiere Aquilone e il portavoce è Miro Fresc. Il gruppo conta una decina di iscritti: “Siamo partiti con uno screening dei residenti perché pensiamo che ci debba essere una partecipazione sociale e civile”. Il gruppo si occuperà di tutta l’arteria “ma stiamo già attivando alcune zone di confine come via De Sanctis. Ovviamente abbiamo preso contatto con Casa di Marta e il Villaggio Sos per attivare una collaborazione utile per entrambe le parti”.

