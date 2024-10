Città

SARONNO – “Al momento valutando i preventivi per l’acquisto di bolawrap e giubbotti antiproiettili e antitaglio ma nel giro di qualche settimana saranno entrambi attivi con la dovuta formazione”.

Sono le parole del comandante della polizia locale Claudio Borsani che con il sindaco Augusto Airoldi ha presentato oggi, martedì 29 ottobre, le nuove dotazioni della polizia locale.

“Dopo le ultime aggressioni in stazione – ha spiegato proprio il primo cittadino – abbiamo deciso di aumentare le dotazioni della polizia locale. Qualcuno si è stracciato le vesti parlando del taser ma non possiamo prenderlo, tra l’altro, per via di un’armeria che ci hanno lasciato non a norma. E comunque il taser può avere conseguenze gravi per la persona su cui viene utilizzato e quindi l’abbiamo escluso. La nostra idea, invece, il bolawrap, non ha controindicazioni”.

Si tratta di una pistola che lancia un laccio che si attorciglia intorno alle gambe del fuggitivo e lo blocca: “Sarà una dotazione di reparto – spiega Borsani – anche perchè è meglio non averne più di una in servizio. Inoltre ci sarà un corso di formaizone che seguiranno due agenti e che poi faranno ai colleghi che lo potranno utilizzare”.

Altra dotazione in arrivo giubbotti antiproiettili e antitaglio: “Ci interessano più per la seconda funzione che per la prima viste le armi improprie viste di recenti in stazione – ha concluso il sindaco – una dotazione di assoluta difesa per l’incolumità dei nostri agenti che potranno svolgere il proprio lavoro in sicurezza”

