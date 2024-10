iltra2

TRADATE – “Sono stati individuati i responsabili di nuovi abbandoni di rifiuti sul territorio, in zona di Villa Centenari e via Mayer. Si tratta di una “signora” di Lurate Caccivio e un “signore” residente in città”. Così l’assessore comunale all’ambiente di Tradatre, Vito Pipolo.

Prosegue dunque l’impegno dell’Amministrazione civica tradatese per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio del Tradatese, già molte persone (in maggioranza di fuori città) sono state individuate e multate grazie all’azione congiunta di polizia locale e del Comune di Tradate. Controlli ed accertamenti proseguiranno anche in futuro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i rifiuti che sono stati abbandonati sul territorio di Tradate nei giorni scorsi. Il responsabile è stato prontamente individuato ed è stato multato)

29102024