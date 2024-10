Basket

SARONNO – I dirigenti dell’Az Robur Saronno, Mauro Oliva e Tomaso Merlo, nei giorni scorsi si sono recati negli Stati Uniti d’America, in Carolina del Nord, ed in particolare a Davidson, il college di Steph Curry, per iniziare a programmare il camp dedicato ai ragazzi della Robur per la prossima estate.

Un’interessante proposta sportiva ed una bella esperienza di vita per i giovani appassionati sui campi della leggenda Nba.

La Az Robur Saronno milita nella serie B Nazionale maschile; alle spalle della formazione maggiore un ampio settore giovanile che riguarda praticamente tutte le fasce di età; con base al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo in città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un nomento della visita dei dirigenti roburini a Davidson, il college di Steph Curry)

30102024