SESTO CALENDE – All’allenatore Pierluigi Gennari è stata “fatale” la sconfitta di domenica scorsa contro il Fbc Saronno nel campionato di Eccellenza: nelle scorse ore la Sestese ha infatti comunicato l’esonero del mister. Al suo posto è arrivato l’ex Varese Paolo Tomasoni.

Questo il comunicato ufficiale del club di Sesto Calende.

Us Sestese Calcio comunica di aver sollevato Pierluigi Gennari dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la professionalità, la dedizione e la profonda umanità con cui ha onorato i nostri colori in questo avvio di stagione, unitamente a un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. La società rende noto di aver affidato la panchina a Paolo Tomasoni, già al lavoro con la squadra nella sessione di allenamento odierna. A lui il nostro caloroso benvenuto e i migliori auguri per questa stagione, che speriamo possa riservarci nuove e importanti soddisfazioni.

Questa la videointervista di Gennari nel post gara contro il Fbc Saronno.

Classifica

Solbiatese 25 punti, Mariano 21, Pavia 18, Ardor Lazzate e Rhodense 17, Caronnese 16, Lentatese, Fbc Saronno, e Vergiatese 12, Ispra, Meda, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Cinisello 9, Legnano 6, Base 96 Seveso 4, Robbio Libertas 1.

