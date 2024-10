Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Sempre protagonista le giovanili della Varesina calcio nei rispettivi campionati.

Nel weekend di campionato del nostro settore agonistico, vittorie importanti e qualche lezione da imparare, con le Under 16 protagoniste in positivo.

Under 17 Varesina Élite

Esagerano i ragazzi di mister Mezzotero che ne fanno addirittura 7 al Mariano in trasferta. Tre doppiette ad indirizzare la partita. Sangare, Reda e Sisti ne fanno 2 a testa, dentro una sfida che vede anche il sigillo di Lokou.

Under 16 Varesina Élite

Ancora una vittoria per i ragazzi di mister Arban che espugnano il campo dell’Accademia Bustese. Finisce 2-0 con le reti di Cozzi e Merletti. Con questi tre punti la squadra è lassù in vetta alla classifica in solitaria.

Under 16 Accademia Élite

Sta facendo benissimo anche la squadra di mister Di Bari nel girone A del campionato Élite. Ancora una vittoria, questa volta sul campo della Masseroni con un rotondo 6-2. Triplettona per Grande e doppietta per Morosi. Gioia personale anche per Bordoni con un gran tiro da fuori.

Under 15 Varesina Élite

Quarto pareggio nelle ultime 5 partite per i ragazzi di mister Pesavento, fermati sul 2-2 dalla Castellanzese in casa. I gol di Ostuni e Rabbolini non bastano per la vittoria finale in una gara ostica. Squadra che in ogni caso resta imbattuta.

Under 15 Accademia Élite

L’Accademia Inter espugna il campo di Vedano della Varesina per 2-0 nonostante una buonissima prova per i ragazzi di mister Colombo. Concentrarsi gara dopo gara e non guardare la classifica è l’unica strada per risalire.

Under 14 Varesina Regionale

Ancora una vittoria per i ragazzi di mister Simionato, a cui basta la rete di De Meo a inizio ripresa per avere la meglio del Gorla. Squadra a punteggio pieno e saldamente al comando della classifica.

Under 14 Accademia Regionale

Un primo tempo con troppi errore condiziona la sfida contro l’Academy Legnano, persa per 4-2 dai ragazzi di mister Bulgheroni. Non basta il tentativo di rimonta nella ripresa con tante occasioni per strappare un punto.

Under 14 Accademia

Rinviata per impraticabilità di campo la sfida del gruppo di mister Pascale sul terreno di gioco dell’Union Tre Valli.

(foto: una delle formazioni giovanili della Varesina)

30102024