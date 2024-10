Cronaca

SARONNO – Nella domenica notte dell’omicidio in via Varese a Saronno anche un altro inquietamte episodio avvenuto dall’altra parte della città, al quartiere Prealpi: se ne sta parlando tanto sui social, del caso di quel cittadino che è tornato a casa in via Valletta ed ha trovato il proprio cane stordito e la casa completamente sottosopra. Evidentemente erano entrati i ladri ed innanzitutto avevano messo ko il cane di famiglia, per poi dedicarai a passare al setaccio l’abitazione in cerca di denaro o preziosi.

Non è nota l’entità della refurtiva, a quanto pare i malviventi sono passati dal cancelletto principale, che è stato trovato aperto, ed hanno segato o comunque forzato le sbarre della porta. La buona notizia è che il cane, di media taglia, si è poi ripreso. Ai padroni di casa non è rimasto altro che informare le forze dell’ordine, e poi iniziare a rimettere in ordine l’abitazione: i malviventi avevano aperto i cassetti, tirando fuori ed in parte buttando a terra i capi di vestiario; alcune eloquenti foto sono comparse anche sui social. Da parte dei concittadini, tante manifestazioni di solidarietà e c’è anche chi ha riferito di avere subito un fatto analogo nel pomeriggio domenicale sempre in zona Prealpi, nei pressi di viale Prealpi.

