CASTIGLIONE OLONA – Sabato sera, 26 ottobre, il castello di Monteruzzo ha ospitato l’evento “Apericena in rosa al castello”, iniziativa inserita nel calendario della terza edizione di “Castiglione in Rosa”, promossa dall’assessorato Politiche Sociali e Istruzione del Comune di Castiglione Olona. Questo appuntamento, dedicato alla sensibilizzazione sulla lotta contro il cancro al seno e alla raccolta fondi per l’associazione Caos Centro Ascolto Operate Al Seno – Onlus, ha riscosso un grande successo, testimoniando un forte impegno collettivo per la solidarietà e consapevolezza.

“Un sincero ringraziamento – scrivono sulla pagina Facebook del comune – a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita della significativa serata: grazie ad Adele Patrini, presidente dell’associazione Caos, e al presidente Monti che, pur non essendo presente, ha sempre sostenuto la causa e le iniziative a favore della prevenzione e della salute. Grazie anche a Gaetano Spinola di Castelleventi, responsabile del catering, che ha generosamente donato la torta con il logo di Castiglione in Rosa e dell’associazione Caos, un gesto significativo a supporto dell’iniziativa; al centro congressi Castello di Monteruzzo e alla Castiglione Olona servizi srl”.

“Hanno partecipato – continuano – anche numerosi commercianti locali, i cui contributi saranno devoluti, tramite l’associazione Caos, alla ricerca contro il cancro a beneficio del laboratorio dell’Università guidato dalle dottoresse Tibiletti e Rovera. Un particolare ringraziamento va a Giorgio Bonafe’ e a Roberto Carullo, che ha donato una scatola per raccogliere i contributi destinati a Caos, con l’intento di trasformarne la parte frontale in un’opera d’arte, un omaggio speciale per Adele Patrini e un sentito ringraziamento alle volontarie dell’associazione che, con impegno costante, supportano donne e malati nei vari centri e si dedicano alla promozione della prevenzione sul territorio.”

“Si ringrazia – concludono – inoltre Giovanni Cassataro, responsabile del personale Mazzucchelli 1849, che durante la serata ha rappresentato la famiglia Orsi Mazzucchelli, illustrando l’iniziativa aziendale di prevenzione tramite un’unità mobile per mammografie e screening per tumori maschili. In rappresentanza del generale Costanzo Sciaraffa, si ringraziano le due ufficiali presenti. Il generale ha ribadito con un comunicato l’importanza della prevenzione oncologica per il personale femminile e maschile della Guardia di Finanza. Un sentito grazie alla presidente di Confcommercio Cristina Riganti, a Sabrina Cicolini, nutrizionista, e alla fisioterapista Martina Rimoldi. Menzione anche per i Commercianti che hanno sostenuto l’evento”.