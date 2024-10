Cronaca

ORIGGIO – Due incidenti oggi al “solito” svincolo fra l’autostrada A8 e l’autostrade A9, dove i sinistri ormai non ci contano più. Alle 7.30 al bivio fra le due autostrada, in territorio di Origgio, una automobile che viaggiava in direzione nord è uscita di strada e le condizioni del conducente sono apparse serie. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce viola di Cesate ed è stato anche fatto arrivare l’elisoccorso da Como. Il ferito, un 58enne, è stato quindi trasportato con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, comunque non in pericolo di vita.

Tre minuti dopo è scattato l’allarme anche per un tamponamento fra due automobili avvenuto a poca distanza, direttamente in A8 vicino all’uscita di Origgio ovest, in direzione nord: in questo caso ad avere bisogno di assistenza medica è stato un uomo di 48 anni, per il quale comunque non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto vigili del fuoco ed ambulanza della Croce rossa, oltre alla polizia stradale.

30102024