Il mercato delle cosiddette “cat coin” è in piena espansione e Cat in a Dogs World (MEW) ha registrato un aumento notevole, pari a circa il 15%, negli ultimi 7 giorni. Questo andamento rialzista ha sollevato diversi interrogativi tra gli investitori: è il momento giusto per acquistare MEW o ci sono opportunità più profittevoli in vista?

Nel frattempo, l’ICO di Pepe Unchained ha attirato l’attenzione degli investitori e degli appassionati di meme coin, grazie alla sua prevendita che ha superato anche i 23 milioni di dollari. Ora la domanda è: Cat in a Dogs World può continuare a prosperare o sarà surclassata da altre criptovalute emergenti?

MEW verso nuove vette e supera anche Popcat questa settimana

Cat in a Dogs World (MEW) sta vivendo un momento di forte entusiasmo dopo aver superato il suo massimo storico (ATH) lo scorso 24 ottobre, raggiungendo il prezzo di $0,01159. Nonostante una successiva flessione di circa il 13%, l’interesse degli investitori rimane elevato. Con il mercato delle meme coin in fermento, molti si chiedono se MEW rappresenti ancora un’opportunità d’investimento vantaggiosa o se esistano alternative più redditizie.

Negli ultimi mesi, Popcat, la più grande meme coin a tema felino costruita sulla blockchain di Solana, ha dominato il mercato, ma la recente divergenza nelle performance di MEW e Popcat potrebbe far segnare un punto di svolta.

MEW è sostenuto da una community forte e attiva, come evidenziato da Ansem, un noto influencer nel settore delle meme coin. Ansem ha sottolineato che MEW ha una presenza notevole in eventi dal vivo e conferenze, e ha anche una delle più profonde liquidità on-chain.

Nonostante attualmente abbia un market cap inferiore al miliardo di dollari, MEW si è affermato come la meme coin più scambiata sulla piattaforma sudcoreana Upbit negli ultimi giorni, la quale gestisce volumi giornalieri superiori ai 2,2 miliardi di dollari.

Con MEW che si appresta a scoprire nuovi livelli di prezzi, gli analisti prevedono una potenziale corsa verso 0,04 dollari, che rappresenterebbe un guadagno di oltre 5x rispetto ai prezzi attuali. Su un orizzonte temporale più breve, il trader di meme coin Arthur fissa un target di 0,013 dollari, suggerendo un imminente breakout rialzista.

Questo crescente slancio verso l’alto, insieme al recente superamento dell’ATH, crea un ambiente favorevole a un potenziale rally. Se MEW dovesse davvero esplodere, il target di Arthur di 0,013 dollari potrebbe essere raggiunto nelle prossime settimane, con il livello di 0,04 dollari come obiettivo a lungo termine. Tuttavia, molti partecipanti al mercato stanno volgendo la loro attenzione verso Pepe Unchained, una meme coin che propone una propria soluzione layer 2, alla ricerca di rendimenti ancora più elevati.

L’ICO di Pepe Unchained supera i 23 milioni di dollari: sarà la nuova regina delle meme coin?

Se da un lato MEW fa fatica a mantenere il suo ATH, molti trader stanno spostando la loro attenzione su Pepe Unchained, una nuova ICO che ha già raccolto 23 milioni di dollari. Attualmente, è possibile comprare PEPU al prezzo di $0,01189 e questo token non è solo l’ennesima meme coin a tema rana; ma offre qualcosa di nuovo: utilità.

La caratteristica principale di Pepe Unchained è una blockchain Layer-2 nota come Pepe Chain, progettata specificamente per il trading di meme coin. Immaginate una superstrada per le meme coin, che promette transazioni fino a 100 volte più veloci (e molto più economiche) rispetto ad Ethereum.

Inoltre, il progetto sta lanciando un ecosistema completo attorno a questa blockchain, che include premi per lo staking, bridging istantaneo su Ethereum, un block explorer e persino un DEX personalizzato.

Ciò che distingue Pepe Unchained dall’originale PEPE è il suo focus sulla risoluzione di problemi reali nel mercato delle criptovalute. Se PEPE cavalca l’onda del puro meme, Pepe Unchained sta costruendo un’infrastruttura che potrebbe rendere il trading di meme coin molto più efficiente.

Il Crypto YouTuber Samubit ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto, rivelando ai suoi iscritti di vedere in PEPU la prossima PEPE.

Con MEW che sta perdendo slancio dopo aver raggiunto un nuovo ATH e Pepe Unchained che invece guadagna terreno, gli investitori interessati alle meme coin potrebbero trovarsi di fronte alla Next Big Thing del settore.