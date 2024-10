Politica

CERIANO LAGHETTO – “Buon lavoro, presidente”: questo l’augurio del sindaco emerito di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, al nuovo governatore della Liguria, Marco Bucci.

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, la Liguria è stata chiamata alle urne per eleggere il nuovo presidente regionale e il consiglio. La competizione ha visto Marco Bucci, esponente del centrodestra e già noto come sindaco di Genova, confrontarsi con Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e candidato per il centrosinistra. La sfida è stata accesa, ma alla fine Marco Bucci ha prevalso, conquistando la presidenza con il 48,77% dei voti, contro il 47,36% ottenuto da Orlando.

Il successo di Bucci segna una continuità politica per la regione, poiché succede alla giunta uscente guidata dal centrodestra. Dopo l’esito elettorale, diversi esponenti politici, tra cui il consigliere comunale di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo, hanno augurato al neo presidente un buon lavoro, simbolo dell’attenzione nazionale verso la gestione della regione e delle sue sfide future.

