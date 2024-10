ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Genitori e studenti si sono dati appuntamento stasera, mercoledì 30 ottobre, per il consiglio comunale in programma in biblioteca. Obiettivo? Avere chiarezza e informazioni, e sperano rassicurazioni, sui lavori in corso sul tetto della scuola media De Gasperi.

Il tema sono i disagi legati alla presenza del cantiere sul tetto della struttura. I problemi segnalati da docenti e studenti sono le infiltrazioni e il rumore. Non a caso all’ordine del giorno c’è un’interrogazione del Centrodestra Unito sul lavori in corso dai tempi al progetto.

Tra i genitori si parla anche dello spostamento di 60 alunni alle scuole elementari Sant’Alessandro per le difficoltà di svolgere le lezioni anche alla luce di tempi di intervento che si annunciano lunghi. A decidere sul trasferimento sarà il consiglio d’istituto ma il trasferimento potrebbe avvenire già all’inizio di settimana prossima.

Le famiglie hanno quindi deciso di essere presenti in consiglio comunale per ascoltare il dibattito sull’interrogazione presentata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia di Caronno e Bariola in cui si chiede il punto della situazione con informazione come una data certa di fine cantiere, informazioni in merito al progetto e allo stato di avanzamento.

