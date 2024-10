Il mercato delle criptovalute sta evolvendo in modo diverso rispetto a quanto previsto da molti esperti quest’anno. In passato, si parlava spesso di cicli di quattro anni, dove i prezzi seguivano schemi simili attorno all’halving di Bitcoin.

Tuttavia, quest’anno sembra che questo ciclo non si stia realizzando, almeno per quanto riguarda le altcoin. Tradizionalmente, il prezzo di Bitcoin cresceva lentamente, seguito da quello di Ethereum e, infine, da altre altcoin, mentre le meme coin tendevano a esplodere alla fine del ciclo.

Anche quest’anno c’erano aspettative per una forte stagione delle altcoin, guidata da Ethereum, ma queste speranze sembrano essere svanite. Non solo i trader meno esperti, ma anche i grandi investitori stanno perdendo fiducia in $ETH e si stanno orientando verso altre criptovalute.

Nel mercato delle criptovalute ci sono diversi tipi di investitori: i massimalisti di Bitcoin, che puntano solo su $BTC, e coloro che cercano altcoin promettenti, le cui minori capitalizzazioni possono offrire maggiori rendimenti. Ci sono anche i trader di meme coin, che sono più interessati a guadagni rapidi che a progetti innovativi.

Negli anni passati, tutti questi gruppi hanno potuto trarre profitto dal rialzo. Una regola comune era quella di comprare Bitcoin 500 giorni prima dell’halving e venderli 500 giorni dopo. Spesso i profitti venivano reinvestiti in altcoin promettenti e, in alcuni casi, si speculava anche su meme coin. Ethereum ($ETH) ha solitamente guidato la stagione delle altcoin, ma quest’anno sembra che questo schema non si ripeta.

Sebbene Ethereum abbia avuto alcuni momenti di crescita, non è riuscito a raggiungere nuovi massimi storici. Oggi, la maggior parte dei guadagni realizzati nel primo trimestre è andata perduta.

Grazie alla trasparenza della blockchain, molti trader monitorano le attività delle balene sperando di trarre vantaggio dalla loro esperienza. Tuttavia, ora appare chiaro che anche questi investitori stanno perdendo fiducia in Ethereum.

This whale finally gave up after holding $ETH for over 10 months and sold it all!

He withdrew 8,800 $ETH($19.82M) from #OKX on Jan 6 and staked it.

On Oct 17 and Oct 25, he deposited all 8,982 $ETH($22.93M) to #OKX, making ~$3M.

If he sold at a high price in March, the profit… pic.twitter.com/sCOgOGEnlv

— Lookonchain (@lookonchain) October 25, 2024