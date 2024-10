Città

SARONNO – Scontro tra auto e moto alla Cassina: ferita 39enne.

C’è anche un saronnese tra le persone indagate a vario titolo nella vicenda delle intrusioni nella banca Sdi il sistema informatico interforze degli organi di polizia. Un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano guidata dal procuratore Francesco De Tommasi che ha scoperto come siano stati rubati 800 mila fascicoli.

In arrivo alla polizia locale di Saronno le dotazioni anche di altri comandi di polizia in Italia ed all’estero ovvero bolawrap e giubbotti antiproiettili e antitaglio che nel giro di qualche settimana saranno forniti agli agenti, con la dovuta formazione.

Gomme tagliate con una lama a tre diverse automobili parcheggiate. E’ successo nei giorni scorsi in via Prealpi a Cogliate, probabilmente tra le 16 e le 17 del pomeriggio. Una brutta sorpresa per i tre proprietari che, magari rientrando a casa, si sono trovati con un ingente danno alla propria autovettura: due le gomme tagliate, un danno che ha impedito alle auto di partire e ha richiesto l’intervento del carro attrezzi per recuperare le vetture.

