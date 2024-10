Cronaca

UBOLDO / LIMBIATE – Ieri alle 15 in via 4 novembre a Uboldo incidente col monopattino: è rimasta ferita una ragazza di 17 anni, soccorsa da auto-infermieristica e ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per lesioni e contusioni varie.

Alle 14.35, sempre ieri, altro intervento dell’ambulanza, della Croce rossa, in via 4 novembre a Uboldo per una donna che stava male ed alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, ma si è presto ripresa e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Ieri alle 11.40 in via Marconi a Limbiate scontro auto e moto, è rimasto contuso un uomo di 63 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano dall’ambulanza della Croce rossa, per essere medicato di lievi contusioni. La polizia locale è intervenuta per i rilievi del sinistro.

