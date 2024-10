Cronaca

LIMBIATE / LOMAZZO – Oggi alle 13.30 in via 25 aprile a Limbiate per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un ragazzo di 34 anni. Sul posto l’intervento della polizia locale limbiatese e dell’ambulanza della Croce bianca; il ferito è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

In autostrada A9 in direzione Como incidente notturno alle 3.50 all’altezza di Lomazzo nord, dove una automobile è uscita di strada. Hanno avuto bisogno di assistenza medica una ragazza di 21 anni ed una di 23 anni per le quali d’altra parte non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Oggi alle 13 a Bregnano in via Rampoldi è stato investito un ciclista: è stato trasportato all’ospedale di Saronno un uomo di 39 anni, per lievi contusioni.

30102024