SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Saronno circa la mostra di Ale Guzzetti, “Sguardi diversi”, di interesse ora mondiale.

Sono state accolte in Cina dalla Biennale dedicata all’arte contemporanea e alle nuove tecnologie, diverse opere dell’artista Ale Guzzetti esposte in città in occasione della prima edizione di “Sguardi diversi”: il percorso sull’arte contemporanea promosso dall’Amministrazione comunale saronnese. La mostra cittadina, dedicata alla riflessione sui rapporti tra cultura classica e contemporaneità, metteva in luce l’interessante opera dell’artista, noto nel mondo, ma per la prima volta presente con opere sue a Saronno. Ora parte della mostra viene ripresa in questo importante contesto di interesse mondiale.

L’inaugurale “Ennova International Art Biennale”, presentata con orgoglio dall’Ennova Art Museum, si svolge nella città di Langfang nella provincia di Hebei, dal 26 ottobre al 30 aprile: l’evento promette un viaggio immersivo attraverso il panorama dell’arte contemporanea. Al timone di questa prestigiosa Biennale c’è Fumio Nanjo, una celebrità nel campo della curatela, della critica d’arte e del mondo accademico, il cui successo internazionale guida questa celebrazione che si propone di indagare e rappresentare le diverse letture che le varie forme artistiche contemporanee esercitano sulla realtà attuale.

“Non possiamo che complimentarci con Ale Guzzetti – commenta l’assessore alla Cultura Laura Succi – per questo importantissimo riconoscimento che vede solo due artisti italiani inseriti in questa rassegna, ringraziandolo per l’importante lavoro di curatela svolto in

occasione delle due stagioni espositive, fortemente volute dall’Amministrazione”.

Oltre ad Ale Guzzetti, alla Biennale cinese espone anche Fabrizio Plessi, maestro indiscusso della video arte italiana e riconosciuto a livello internazionale.