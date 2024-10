Città

SARONNO – “Come mai non sono state spente le luminarie di Natale posizionate in anticipo per il Trasporto?” È la domanda che gira in queste ore per la città, ed anche sui social, visto che i gomitoli di led che dalla settimana scorsa decorano il cuore di Saronno.

Le luminarie sono state messe volutamente con largo anticipo su input dell’Amministrazione comunale in modo che potessero essere accese durante la ricorrenza del Trasporto. Sono molti i saronnesi che hanno alzato gli occhi durante la processione vedendo le luci accesi e in tanti le hanno fotografare all’imbrunire o con il buio. Tra le tante immagini che una suggestiva carrellata di scorci del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

Oggi però è mercoledì e malgrado il Trasporto si sia concluso lunedì mattina le luci sono ancora accese. A preoccupare il fatto che le luci siano accese notte e giorno. Diverse le segnalazioni arrivate in Municipio e sui social. In passato si era già registrato un problema analogo a cui i tecnici avevano posto rimedio in pochi giorni anche perché l’intenzione è quella di tenerle spente proprio per evitare consumi eccessivi.