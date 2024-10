Città

SARONNO – Un materasso abbandonato… sulla porta del cimitero maggiore. L’immagine, immortalata da un cittadino e pubblicata su Facebook, lascia davvero sconcertati. Accanto all’immagine un ironico commento, che ci sta tutto: “Qualcuno ha sbagliato numero civico… la discarica è cento metri più avanti” perchè effettivamente proprio sullo stesso lato di via Milano poco più avanti c’è la piazzola ecologica dove è possibile consegnare materiale anche voluminoso, come il materasso, per il corretto smaltimento.

E il materasso al cimitero? Non è rimasto altro, agli addetti, che avvisare gli operatori della nettezza urbana perchè lo portassero via. Chi l’ha lasciato lì potrebbe adesso essere chiamato a pagare una multa e ad accollarsi che le spese di rimozione e trasporto del materasso in piazzola rifiuti, in zona ci sono diverse telecamere di sorveglianza. Il problema degli abbandoni di rifiuti sul territorio cittadino non ha dunque risparmiato neanche il campo santo, con ben poco rispetto per quel particolare luogo della città.

Si archivia dunque un nuovo episodio di degrado che ha interessato l’area cimiteriale. Negli ultimi giorni alcuni residenti hanno segnalato la presenza di discariche abusive in via Miola davanti alla piscina e in vicolo Santa Marta. Qui i sacchi della spazzatura regolarmente esposti dai residenti non erano stati raccolti per diversi giorni. Ad inizio settimana, dopo l’ennesima segnalazione anche su ilSaronno, la rimozione con soddisfazione e ringraziamenti dei residenti.

